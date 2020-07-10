華懋元朗朗城滙今日開放全新現樓示範單位，華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，截至昨天朗城滙已累售86%，涉約622個單位，套現約50億元，項目尚餘約98個單位待售，當中2房單位佔17個，3房單位佔81個。陳續指，朗城滙關鍵日期為本月31日，預計本月底申請滿意紙，若進展順利最快下月初出信予業主。

另外朗城滙暫時僅3座3房單位提供18.8萬元買樓優惠，但華懋集團銷售部總監吳崇武指出，優惠有機會延伸至2座單位，今日稍後時間將推出新價單。

吳崇武表示，集團下半年將推出薄扶林碧麗軒及安達臣道新盤，其中安達臣道項目最快今年第4季推出，合共4座，涉及334個單位，提供1房至3房單位，主打2房戶，約佔單位總數的一半。

吳崇武預計，本港樓市下半年將穩定向好，因市場有剛性需求，新樓銷情將持續暢旺，而港區國安法亦有助維持社會穩定。吳又指，不擔心第三波新冠肺炎疫情爆發，「若香港人有當初疫情爆發時嘅防疫意識就冇問題」。朗城匯鄰近港鐵朗屏站，吳崇武笑言，連接朗城匯以及朗屏站行人天橋為「六秒橋」，即用六秒就能由朗屏站直達朗城匯。

記者：謝諾文