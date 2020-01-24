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本月新盤12宗撻訂 會德豐 嘉華樓盤三買家損手183萬
文章日期：2020年7月9日 21:23
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據本報統計，主要新盤7月迄今暫時錄約12宗撻訂，其中會德豐
（0020）
日出康城OCEAN MARINI，新錄一宗撻訂，為1A座11樓A室，實用面積1061方呎，原於本月初以1709萬元售出，買家撻訂料遭殺訂5%逾85萬元。
另嘉華
（0173）
大埔白石角嘉熙，8座8樓D室買家亦告撻訂，單位於6月以1062.9萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉53萬元；此外，同系啟德嘉峯匯2A座36樓F室，買家亦同告撻訂，原於6月以906.8萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉45萬元。
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