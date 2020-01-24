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KOKO周6開售加強清潔 每枱限坐4人

文章日期：2020年7月9日 15:41

會德豐（0020）安排周6首輪開售165伙的藍田KOKO HILLS，市場消息指，項目一周來暫收逾1200張入票，以160伙價單形式發售計，超額6.5倍。發展商表示，KOKO HILLS周6開售當日，會向買家和代理送贈項目特製口罩套、消毒搓手液，並限制每枱買家最多3人，連同代理上限為4人；而售樓處設20間獨立VIP房間，以便進行查詢、解單等程序。
 

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