紅磡海逸豪園7月至今累錄約兩宗二手成交，平均實呎1.89萬元；利嘉閣首席聯席董事潘立信指，海逸豪園新近錄得12A座高層B室易手，實用1103方呎、採3房連套及工人房間隔、望海景，原業主最初開價2300萬元，減價200萬元或約9%後，以2100萬元售出、實呎19039元。原業主2007年11月，以約943萬元購入，持貨約13年，帳面獲利1157萬元或1.2倍。