世邦魏理仕指，本年環球經濟受影響，但香港金融市場相對穩定，投資者亦對香港市場有信心，料隨着香港商業活動逐步恢復，今年下半年起商業房地產市場，如舖位租金跌勢有望緩和。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事温運強指，現時不少商户撤出香港市場，但同時亦有其他商戶進駐香港，當中亦不乏外資或奢侈品品牌，主要由於他們於外地銷售情況較差，而香港對他們來說仍相當具吸引力，傳統零售商戶亦會留守至農曆新年，因此下半年舖租跌勢可望有所緩和。該公司香港顧問及交易服務-辦公樓執行董事駱應銘則指，下半年寫字樓需求不大，因不少企業需要控制成本，料由租金較高的寫字樓地區搬遷至較為便宜的寫字樓或遷出，同時亦令空置率上升，租金壓力大。

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平指，中環寫字樓現時空置率為4.3%，預料年底將升約1.7個百分點至6%，「但係呢個數字對比全球其他地方一啲都唔高，好似上海同深圳都有成20%。」陳又預期，下半年香港將繼續在新冠肺炎疫情中度過，雖然下半年下跌的百分比與上半年相若，但由於基數降低，下半年實際情況應該比上半年佳，料出現輕微反彈。陳亦表示，即使香港再出現第三波疫情爆發，預料市場的恐慌性不大，影響亦會減少。他指出，未來大環境和消費將有所改善，現時睇樓量亦已有上升趨勢。他續指，「從來疫情同政策都唔會直接對市場有太多影響，但係如果對經濟有負面影響嘅時候，市場先會跌。」

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