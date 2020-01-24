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逸瓏園特色戶1455萬沽 呎價1.62萬

文章日期：2020年7月7日 20:19

綜合市場消息，7月7日截至晚上8時，全日錄約10宗一手成交。
 
信置（0083）發展的西貢逸瓏園，今日新錄一宗新成交，為5座地下K室，成交價1,455萬元，買家需在簽署臨時買賣合約時、以及簽署後60天內，分別各繳付成交金額的5%，並於簽署後90天內繳付成交金額的90%。單位實用面積為895方呎連花園383方呎，3房間隔，平均實價16,257元。

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