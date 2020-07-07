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迎海單日連沽3伙吸金1.24億

文章日期：2020年7月7日 18:38

恒地（0012）牽頭發展的馬鞍山迎海單日連售3伙、套現逾1.24億元，當中成交價最高為第3期迎海‧星灣御16座地下及1樓A室複式戶，成交價5058萬元(連雙車位)，單位實用3112方呎連1072方呎花園，平均實呎16253元。
 
另第2期迎海‧星灣19座地下及1樓A室複式戶，成交價5029.2萬元(連車位)，單位實用2794方呎連828方呎花園，平均實價1.8萬元。此外，4期迎海‧駿岸6座7樓A室，成交價2268萬元，單位實用1454方呎4房戶，平均實呎15598元。

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