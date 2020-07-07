另第2期迎海‧星灣19座地下及1樓A室複式戶，成交價5029.2萬元(連車位)，單位實用2794方呎連828方呎花園，平均實價1.8萬元。此外，4期迎海‧駿岸6座7樓A室，成交價2268萬元，單位實用1454方呎4房戶，平均實呎15598元。