地政總署資料顯示，6月有5個全新住宅項目新申請預售，其中以中海外（0688）啟德4B區2號地盤規模最大，涉1059個單位，項目預計於2023年3月落成；中海外是於2018年以80.33億元投得上述啟德跑道區地皮，每方呎樓面地價13523元，而項目於去年批准圖則，將建2幢32層高及1幢8層高的分層住宅物業，另將興建一幢董事屋，整個項目涉及樓面約594,324方呎。

此外，中資中國平安保險（2318）旗下平安不動產資本與路勁基建（1098）合作的黃竹坑站1期項目，亦申請預售，將提供800個單位，預計2022年12月底落成。據悉，項目將以兩房為主，設約285伙，佔整體近35%，其次為三房戶，設約237伙，即佔樓盤29%。

另現正積極推售藍田KOKO HILLS的會德豐（0020），旗下啟德1L區2號地盤亦申請預售，項目提供552伙，預計2023年3月落成。

另華懋於2018年以逾31億元投得的觀塘安達臣道對出地皮，將提供334伙，料2023年3月落成。

此外，內房保利（0119）屯門青山公路青山灣洋房項目，將提供41伙，料明年6月落成；保利置業於2015年以17.3億元上述地皮，每方呎樓面地