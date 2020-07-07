雖然港區國安法於5月公布、並成為全港社會爭論熱話，但無阻發展商推盤大計。地政總署資料顯示，至6月底共有30個項目待批預售樓花同意書，涉滾存待批樓花14371伙，每月待批滾存伙數連升5個月，創2018年9月後的21個月新高，當時待批滾存預售樓花有15,341伙。

累計今年上半年，共有12,763個單位新申請預售，已比去年全年的10,360伙，多出逾2400伙或23%。

另今年首6個月，地政總署共批出13個項目的預售樓花同意書，共涉4654伙。