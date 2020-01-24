南昌站上蓋匯璽新近有1房單位以855萬元沽出。美聯高級營業經理黃永財表示，上述匯璽1B座低層C室，實用面積359方呎，屬1房連開放式廚房間隔，新近以855萬元易手，實呎23816元，屬近期市價。原業主2017年3月以1397.87萬元購入上述單位、以及該單位對上數層另一個1房單位，持貨滿3年，估計轉手獲利逾兩成。