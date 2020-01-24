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SEA TO SKY 折實均呎17185元加推209伙

文章日期：2020年7月6日 21:51

7月新盤戰升級，市場估計4日來累收約1100張入票的會德豐（0020）藍田KOKO HILLS，以折實平均實呎21526元新加推80伙、最快周末開展首輪銷售之際，上月底推出至今累沽約650伙、佔全盤1422伙近五成的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，今晚突擊以折實平均實呎17185元加推209伙，3房折實入場費1117.1萬元，料隨時上載新銷售安排以圖施展截擊。
 

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