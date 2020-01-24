Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
SEA TO SKY 折實均呎17185元加推209伙
文章日期：2020年7月6日 21:51
Share
prev
next
7月新盤戰升級，市場估計4日來累收約1100張入票的會德豐
（0020）
藍田KOKO HILLS，以折實平均實呎21526元新加推80伙、最快周末開展首輪銷售之際，上月底推出至今累沽約650伙、佔全盤1422伙近五成的長實
（1113）
將軍澳日出康城SEA TO SKY，今晚突擊以折實平均實呎17185元加推209伙，3房折實入場費1117.1萬元，料隨時上載新銷售安排以圖施展截擊。
相關新聞
第三批保就業受惠名單出爐 中原地產獲1.15億元工資補貼
恒指破頂升穿250天線 半日升875點 港交所、創科創上市新高
Uber擬以26.5億美元購外賣公司Postmates
薈蕎大單位買家撻訂 料遭殺訂78萬
翠雅山重啟推售 現樓會所首曝光
恒指升966點穿牛熊線 逾2年最大成交 北水加倍流入
弘陽服務暗盤高開近兩成 每手賺800元
KOKO HILLS加推80伙 最快周六首輪銷售
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款