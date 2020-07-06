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新盤今暫錄10成交 皓畋三房呎售3.3萬
文章日期：2020年7月6日 20:09
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綜合市場資訊，今日截至晚上8時，新盤市場暫時錄約10宗成交，其中嘉里
（0683）
旗下已屆現樓的何文田皓畋，今日以3118.3萬元，售出10座3樓A室，屬實用面積943方呎3房戶，實呎33068元。
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