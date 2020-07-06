受到去年下半年社會運動、今年新冠肺炎疫症的雙重打擊，本港工商舖市場受到重創。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，今年上半年工商舖市場全面進入「冰河時期」，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年上半年工商舖僅錄得1,409宗買賣，按年大挫51.9%，為1996年有紀錄以來歷史新低，成交金額僅得211.8億港元，按年亦急挫70.1%。

黃漢成指，一旦下半年香港與內地各口岸恢復通關，中外資金將會回歸，預期工商舖成交量將大增至2,600至3,000宗，較上半年升85%至1.1倍，全年則達4,000至4,400宗，按年跌6%至15%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，上半年寫字樓市場價量齊跌，跌幅最大為甲級商廈租金，上半年大挫17.6%，幅度為2008年底金融海嘯後最大。

另外，甲級商廈價錢同期也跌8.6%。他認為，下半年股市回穩、中國概念股回歸香港，預期成交量將顯著反彈，下半年商廈租、售價錢將先跌後升，甲級商廈全年售價調整至僅跌7%至10%，租金維持跌15%至20%，但乙級商廈租、售價錢反彈力度將不及甲廈。

舖位方面，美聯旺舖董事盧展豪表示，全球疫情仍然反覆，相信未來一至兩年，全球旅遊業及航空業未必能完全回復，即使通關後，旅客人次也較難重返疫情前的數字，料核心區商舖全年租金按年將跌40%至50%，第三季核心區街舖空置率亦預計會上調至15%。