上周六在明報另一專欄《樓巿解碼》引述統計處最近發表的一份去年4至7月進行的調查，成功訪問約1萬戶共2萬多名目標訪問對象，有關港人對「粵港澳大灣區生活意向的調查報告」，按調查結果推算，約有69.94萬名15歲或以上港人「有想過將來離開香港到其他地方生活」，佔所有15歲及以上者11.2%；當中有26.62萬人有興趣將來到內地大灣區城市生活，佔整體38.1%。

其實，該調查還問及有興趣到大灣區城巿生活的香港人，會預期將要面對什樣的挑戰，其中最多人(佔34.1%)認為會遇到文化差異的問題，例如禮貌、排隊秩序及工作態度等，其次則為醫療/福利相對較差(佔31.4%)，以及擔憂大灣區的生活費/營商成本愈來愈差(佔16.7%)，另外也有憂慮治安較差(佔16.4%)和生活質素較差(例如空氣、衛生情况等，佔15.7%)，至於不覺得有任何挑戰則佔28.2%。

有趣的是，筆者有屬稱為「黃絲」的朋友原先抗拒回內地生活，但在港區國安法出台後決定回大灣區定居，他的理由是反正香港愈來愈地內地化，中港差距收窄，為何仍要居住在樓價貴和生活費高的香港？

陸振球

明報投資及地產版主編