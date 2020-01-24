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KOKO HILLS加推80伙 最快周六首輪銷售

文章日期：2020年7月6日 16:58
KOKO HILLS加推80伙 最快周六首輪銷售。黄光耀(右2)、楊偉銘(右4)、劉麗明(右3)。

新盤市場聚焦會德豐（0020）即將開售的藍田KOKO HILLS；會德豐地產常務董事黃光耀指出，KOKO HILLS將加推80伙，計算3張價單後合共有243伙，佔全盤單位總數413伙近六成，並預計於本周六作首輪銷售。黃表示，新加推單位中，主要是2房、3房單位，4房或特色户同預計於周六以招標形式出售，當中包括二座15樓以上1,300呎的單位。

黃光耀預計，在第三季將會推出同系啟德新盤、涉及399個單位。

會德豐地產業務拓展總經理楊偉銘補充，在剛過去周末，參觀KOKO HILLS展銷廳和示範單位有近2.2萬人次，在網上觀看的亦有近7,000人。楊續指，項目現接獲超過900個認購登記，以首兩張價單共163伙計、超額4.5倍，當中四成客戶心儀三房單位。

另項目住客會所Club KOKO，與港島兒童蒙特梭利學校（ICMS）合作；該校校長劉麗明指出，學校將進駐Club KOKO，並為年齡介乎九個月至六歲的小童提供蒙特梭利的課程，亦會為KOKO HILLS住戶的子女客製化課程。劉麗明表示，其課程主要是激發學童的自主學習，並培養學習態度，課程主要訓練學童的手腳協調、語言能力以及社交能力。

 

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