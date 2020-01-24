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得寶一房放盤不足一天 470萬易手
文章日期：2020年7月6日 16:08
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市場聚焦即將首輪開售的藍田KOKO HILLS之際，九龍灣得寶花園新錄一宗1房戶成交。美聯高級營業經理黃家明表示，得寶花園本月暫錄約4宗成交，新近有單位於放盤不足24小時內即獲承接；上述為D座高層08室，實用面積265方呎、1房間隔，內櫳企理，放盤不足24小時吸引搵樓多月之外區客承接，成交價470萬元、實呎17736元，屬市價。原業主2017年5月以406萬元購入，3年額印稅期SSD已屆滿，帳面獲利64萬元或16%。
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