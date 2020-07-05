港區國安法實施後首個周末，十大屋苑交投雖稍回落，但仍保持雙位數成交量。據中原統計，十大屋苑本周末錄得約10宗成交，較上周末15宗跌約33%，但交投量為連續6周處於雙位數水平。十大屋苑周末成交中，以龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄得最多成交，有3宗；其次為各錄2宗的荔枝角美孚新邨及東涌映灣園，至於鰂魚涌康怡花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，均有1宗成交。不過，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城周末則零成交。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場熱賣，搶去部份二手客源，使二手交投略為減慢。

另外，美聯統計，十大屋苑周末錄11宗成交，較上周末16宗減少三成，但仍連續21個周末錄得雙位數水平。其中，鰂魚涌太古城和天水圍嘉湖山莊各錄3宗成交，為屋苑最多成交的屋苑。其次為錄得2宗的荔枝角美孚新邨、另鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、荃灣中心各錄1宗。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，新盤市場旺熱，凍結市場部份購買力，而樓市走勢向好，加上發展商加快推盤步伐，估計本月一手成交量可望突破2,000宗水平。