新盤豪宅市場活躍，惟今日市場有消息指，嘉里（0683）九龍半山緹山早前以3.7億元和3.5億元、創九龍今年迄今的最高相關成交價首兩位的兩幢洋房，盛傳今早已終止交易，惟嘉里否認。

本報翻查土地註冊處資料，在今年5月以3.7億元售出的2號別墅，其交易註上「中止註冊」（REGISTRATION WITHHELD），而該物業由公司名義Phoenix Technology International Limited購入，註冊董事為法籍Bechara ep. Cressot Veronique Marie Jacqueline，購入繳付1.11億元稅款。

資料顯示，買家在今年5月4日簽署臨時買賣合約時，並支付樓價5%（即1850萬元），並須在簽署臨時買賣合約後30天（即6月3日）內額外繳付樓價5%，即現時已繳付3700萬元。另市傳以3.5億元的3號別墅亦撻訂。

本報曾上述撻訂消息向嘉里方面查詢，嘉里否認此事。

律師江玉歡表示，中止註冊並不代表交易終止或告吹，並指這可能與送交註冊文件不恰當或有錯誤，要退回文件給相關人士澄清。