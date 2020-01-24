反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，連升兩周後回落，跌穿180點關口。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL最新報178.48點，按周跌1.46%，為4個月來最大跌幅。CCL連升2周後回軟，兼且跌幅明顯，反映市場普遍憂慮社會事件可能升級，有小業主趁樓價高位沽貨套現，而近4周CCL四大整體指數齊升及齊跌各錄得2周，樓價由連升轉為反覆向上，兼且短期波幅擴大，展望CCL走勢繼續反覆向上，CCL上升目標仍是190點，預期今年秋季可達到。至於港區國安法實施對樓價的影響，將於本月下旬公佈的CCL開始反映。

另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.73點，按周跌1.75%；CCL(中小型單位)報179.33點，按周跌1.65%；CCL(大型單位)報174.03點，按周跌0.40%。四大整體指數同樣連升2周後回軟，尚未跌穿轉勢回升前水平。以近7周計，CCL累升1.44%、CCL Mass累升1.67%、CCL(中小型單位)累升1.50%及CCL(大型單位)累升1.09%。

分區方面，港島CCL Mass報187.96點，連升2周後回軟，按周跌2.08%；九龍CCL Mass報178.98點，按周跌1.27%；新界東CCL Mass報190.32點，按周跌2.23%；新界西CCL Mass報162.09點，按周跌1.71%。樓價轉勢回升7周計，港島樓價5升2跌，累升3.28%；九龍樓價4升3跌，累升2.53%；新界東樓價4升3跌，累升2.03%；新界西樓價3升4跌，累跌1.64%。

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