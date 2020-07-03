事隔近兩年，政府再推售工業地，剛截標的火炭松頭下路與桂地街交界工業地，可建樓面近百萬方呎，料為近20年來最大規模的工業官地。地皮暫收到7份標書，大部分為港資財團，包括獨資入標的長實（1113）、華置（0127）、華懋，另億京則伙信置（0083）、資策（0497）及泛海（0129）合資競投。

億京發展總監楊柏軒表示，火炭區已有一段時間沒有推出官地，而是次推售的地皮大規模，伙拍信置、資策及泛海合資入標，若投得地皮，計劃作貨倉、數據中心及工作室發展。

被問及定立港區國安法會否對樓市帶來影響，楊氏回應指，疫情對經濟打擊，多於來自政治因素。他透露，入標已考慮各項因素，而集團已2年沒有買地，「入得標梗係想中標」。

對於地價走勢，楊指，近期工商舖市道比較差，主要受疫情影響令工商活動減少，而地皮發展需要2至3年時間，預計屆時疫情將過去。

火炭松頭下路與桂地街交界工業地，地皮面積約9.87萬方呎，最高可建樓面約93.85萬方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室、直接支援工業營運的辦公室、設計及發展中心、驗車中心或車輛測試中心、可循環再造物料回收中心等，中標發展商須按照賣地條件所興建的公眾停車場。

綜合業界人士估計，火炭工業皮估值21.4億至37.54億元，預計每方呎樓面地價約2280至4000元。

記者：甘潔瑩