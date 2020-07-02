雖然港區國安法正式實施，但買家無懼高價入市。市場消息指，由藍馬集團持有的尖沙嘴名鑄高層複式G室單位，實用1974方呎，屬3房3套間隔，最新以約1.38億元售出，實呎約6.98萬元，創屋苑一、二手新高呎價。原業主藍馬集團於2011年以約9875萬元購入，持貨9年帳面獲利3925萬元或近四成。