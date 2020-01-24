整體二手交投氣氛向好，十大屋苑逾半數屋苑，7月已經開齋。其中東涌映灣園本月至今已暫錄2宗成交，均為2房單位。中原高級區域營業董事陳繼成表示，映灣園8座中高層F室，實用550方呎2房間隔，新近以668萬元成交，實呎12145元。原業主2003年以142萬元購入，持貨17年，帳面獲利526萬元，物業期內升值約3.7倍。

另映灣園16座中層E室，實用544方呎2房間隔，新近以662萬元成交，實呎12169元。原業主2017年3月以585萬元購入，持貨逾3年，轉手帳面賺77萬元或13%。