即時地產新聞

雲海 海日灣共錄3宗三房戶成交 吸金5200萬

文章日期：2020年7月2日 17:55
雲海資料圖片。

綜合市場資訊，今日截至下午5時30分，新盤市場暫時錄約10宗一手成交，其中新界三房單位甚受歡迎；據成文紀錄冊顯示，新地（0016）馬鞍山雲海，最新透過招標以1729.12萬元，售出Sandalwood Court第2座8樓A室，實用856方呎，成交價1729.12萬元、實呎2.02萬元。
 
另外，億京旗下大埔白石角海日灣、海日灣II亦連沽兩伙，共套現逾3458萬元；其中海日灣售出Courth C第1座6樓C室，實用1067方呎 ，成交價1803.3萬元、實呎1.69萬元。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款