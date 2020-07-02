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雲海 海日灣共錄3宗三房戶成交 吸金5200萬
文章日期：2020年7月2日 17:55
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雲海資料圖片。
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綜合市場資訊，今日截至下午5時30分，新盤市場暫時錄約10宗一手成交，其中新界三房單位甚受歡迎；據成文紀錄冊顯示，新地
（0016）
馬鞍山雲海，最新透過招標以1729.12萬元，售出Sandalwood Court第2座8樓A室，實用856方呎，成交價1729.12萬元、實呎2.02萬元。
另外，億京旗下大埔白石角海日灣、海日灣II亦連沽兩伙，共套現逾3458萬元；其中海日灣售出Courth C第1座6樓C室，實用1067方呎 ，成交價1803.3萬元、實呎1.69萬元。
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