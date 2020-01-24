KOKO HILLS平均折實撲2萬推83伙 呎價貼何文田二手(曾憲宗攝)

作為港區國安法正式生效後首個開價的全新樓盤，會德豐（0020）以折實平均實呎19995元，首推旗下藍田約26個月長樓花KOKO HILLS共83伙，相關呎價較2018年12月、即本港樓市吹淡風時、信置（0083）牽頭發展的觀塘凱滙的首批折實呎價17388元，高出約15%，相比同區指標屋苑滙景花園、麗港城現時二手呎價約1.5萬元高約三成。不過，會德豐一直表示，KOKO HILLS會以何文田一帶物業作參考，KOKO HILLS首推實呎價，與同系ONE HOMANTIN現二手呎價水平相若。

KOKO HILLS首推的83伙，戶型由1房至3房單位，提供最高21.5%直減折扣，折實呎價19,264至21,596元，發展商強調為「起動價」，整批折實平均19995元。是次首推單位包括2伙1房戶、56伙2房戶、23伙3房戶、及2伙特色戶，折實售價787.2萬至1,602.7萬元，折實價計總市值8.9億元。

入場單位為第3座2樓C室，實用面積366方呎，折實787.2萬起、折實呎價2.15萬元。會德豐地產主席梁志堅表示，KOKO HILLS位處東九龍區半山，鄰近港鐵站，較多中型單位、亦設上車單位，對銷情有信心。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今批單位價錢相當吸引，屬起動價，加推單位具提價空間。