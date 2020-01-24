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第一城2房618萬沽 同類今年新高
文章日期：2020年7月2日 15:13
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踏入7月，多個大型屋苑陸續開齋，當中更不乏高價成交。美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城26座連天台戶，實用面積326方呎、2房單位，新近以618萬元成交，實呎18957元，成交價為屋苑2房單位今年新高價。
原業主於2015年4月以480萬元購入，持貨至今5年，轉手帳面賺利138萬元，物業升值約29%。
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