疫情重創零售業，核心業主大幅劈租始能租出。已故賭王何鴻燊的四太梁安琪旗下尚嘉控股，繼早前劈租逾六成、以月租50萬元租出銅鑼灣澳門逸園中心地下舖後，近日再度劈租近60%，以月租約30萬元租出丟空近兩年的尖沙嘴加連威老道巨舖（圖），租金重返1998年水平，據悉，新租客為超級市場，是該核心街道首現民生商戶。

丟空兩年劈租六成 傳超市承租

上述商舖為尖沙嘴加連威老道38至40號華暉大廈地下B舖，面積約5000呎，商舖自女性服務品牌6IXTY8IGHT於2018年7月約滿離場後一直丟空，去年社會運動及今年新冠肺炎爆發後，令位處旅遊熱點的加連威老道人流大減，即使尚嘉以月租50餘萬元招租，惟一直乏人洽詢。尚嘉見近期疫情受控，願提高議價幅度，終以月租約30萬元租出，據悉新租客為超市。

尚嘉吳士元：租金平咗好多

尚嘉控股執行董事兼行政總裁吳士元接受本報查詢時承認，該舖已落實租予零售品牌，因尚未簽訂租約，故未能透露租客、租期等具體詳情。被問及月租是否如市場所指約30萬元，他回應指「差不多」，承認「租金平咗好多」，同時強調集團一向跟隨市况而制定租金。

土地註冊處資料顯示，商舖對上的租客為6IXTY8IGHT，於2015年8月以月租73.5萬元承租，即新租金較對上租金低43.5萬元或59%。該舖曾於1998年5月由連鎖服裝品牌G2000以月租30萬元租用，即現時租金重返22年前的水平。吳又指，本港疫情受控，但經濟尚未明朗，而現時地舖難尋找合適租客，反觀商廈、住宅等需求一直存在，故有關物業租金仍能維持過去水平。

此外，中原（工商舖）統計，今年6月份市場共錄得約241宗工商舖買賣成交，總額約55億元，較5月宗數僅微跌約6%，而6月份成交金額與5月相若。中原（工商舖）董事總經理潘志明預計，整體經濟環境低迷下，有投資者趁勢撈底；惟港區國安法正式通過後，對香港經濟及政治影響屬未知之數，預料未來數月工商舖交投量會窄幅上落。