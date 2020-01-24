繼長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY於本周六進行次輪銷售336伙後，其他新盤亦於本周六推售單位應市。嘉華（0173）旗下啟德嘉峯匯，最新公布以折實平均呎價24836元加推4號價單，涉及178伙，當中包括首次推出的1B座單位。新一批單位實用面積由293方呎至766方呎，定價由821萬元至2572.5萬元，扣除最高15%的直減優惠後，折實價為697.8萬元至2186.6萬元，折實呎價為22077元至30838元，折實平均呎價為24836元，較去年11月首批折實平均實呎22888元高約8.5%。

據價單顯示，該批入場單位為1B座1樓A室，實用面積293方呎，定價為821萬元，折實價697.8萬元，折實呎價為23817元；最貴的單位為2B座39樓B室，實用面積766方呎，定價2572.5萬元，折實價2186.6萬元，折實呎價28546元。

同時，項目亦已上載最新銷售安排，將於本周六(7月4日)分別以價單發售170伙及以招標形式推售36伙，當日合共銷售206伙。全盤涉1006伙的嘉峯匯，位於啟德沐泰街9號，提供戶型由開放式至3房單位，另設有洋房，項目關鍵日期為2021年11月。項目去年底開售至今，累計沽出約313伙，佔全盤單位約31%，並套現逾31億元。