隨著疫情緩和，今年次季位於傳統豪宅區的山頂及南區，大額成交量急升。美聯高級區域營業董事方富義表示，據該行統計，山頂及南區今年第二季(4至6月)，共錄約51宗買賣，較今年1至3月首季大幅上升近9成，反映隨著本港疫情緩和，豪宅買家重投市場，其中以大潭紅山半島分層戶的成交最為活躍。他預期下半年區內交投表現不俗，資金將繼續追捧傳統豪宅，超級豪宅表現更可望跑贏大市。

方富義稱，根據該行統計的山頂南區物業交投表現，總結上半年區內共錄得約78宗買賣成交，涉及金額約為65.8億元，至於今年次季區內共錄得約51宗買賣成交，較首季錄得的27宗上升約88.9%，而一手佔3宗，二手佔約48宗。惟次季成交金額錄得約31.38億元，較首季約34.42億元按季輕微下跌約8.8%。另外，洋房成交佔約9宗，涉及金額約20.67億元。若按金額劃分，次季涉及的逾億元成交共錄得約6宗，涉及金額約為13.02億元。而涉及買賣公司的成交佔9宗，連租約的成交則佔約13宗。

按區內指標屋苑成交計算，紅山半島的分層戶成交佔最多，錄得約11宗，成交金額約4.28億元，其次為陽明山莊佔約7宗，成交金額共約2.52億元。此外，紅山半島洋房錄得4宗成交，嘉麟閣及浪琴園均錄得3宗，而麗景園則錄得約2宗成交。