兩月前逾億購名鑄 汪敦敬：「國安法可減投資風險」
文章日期：2020年6月30日 22:00
「港區國安法」今日通過，引起社會關注。祥益地產總裁汪敦敬接受本報訪問時表示，撇除政治立場，由市場投資角度出發，有國安法是好事，因為國安法令投資風險減低，使投資更安全穩定；而事實上，國安法消息公布後開售的新盤SEA TO SKY熱賣，亦令他有感「原本的香港回來了」，該盤售樓處當日人頭湧湧的盛況，反映不乏買家對後市投下信心的一票。
擬先行出租 數年後自住
汪敦敬今年4月以1.26億元購入尖沙嘴名鑄一個逾2000方呎的複式戶，單位原則為3房套間隔，坐擁開揚維景海景，今日開放予部分傳媒參觀。汪表示，現時會將單位出租，打算數年後自己住，不過現時對單位開則不太滿意，或會之後將其中兩間睡房打通。雖然疫市下入市，但他認為，售價屬「抵買」，相信正常市道這個價錢買不到，並對維港海景單位的增值潛力非常有信心，打算持貨作長遠投資。
別人看淡下出手 目標掃市區舖
作為資深投資者，汪敦敬亦分享不少投資心得。他認為，投資不是要「嬴硬」，應該是要「無得輸」。而他就會選擇別人看淡之際出手，他亦透露，每次騰訊（0070）下跌都頻頻買入，而近月該股升勢持續，令他笑言「買騰訊好過做地產代理」。至於他的下一個物業投資目標，則為市區一線商舖。
記者：張允亭
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