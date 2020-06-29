疫情下零售市道疫弱，萊坊最新發布的《香港每月物業市場報告》指出，儘管疫情有所放緩，但嚴格的出入境限制，加上勞工市場情況進一步惡化，今個月香港零售市場持續低迷，隨著核心零售區的空置率上升，預計今年街舖租金將繼續大幅度下跌。隨著一些奢侈品牌撤出香港零售市場，將會有更多大眾化和本地品牌重現香港優質零售地段。

另政治緊張局勢加劇，加上經濟疲弱和新型冠狀病毒大流行繼續影響商業氣氛，寫字樓租戶保持謹慎，選擇靈活的租賃條款，很多租戶都要求縮短租約，通常租約為期一年，以避免受長期租約限制。另外，一些如擁有少於100張辦公桌的小型共享工作空間，由於租約靈活性高，加上優質工作環境，因而受市場追捧，業主亦願意調低租金和支付更高的代理佣金去吸引租戶。

住宅市場方面，市場積累的購買力逐漸釋放，今年5月份住宅交投量按月上升45.9%，達到5984宗，但由於勞動力市場情況不樂觀，加上中美關係惡化，因此住宅市場的不穩定性加劇。由於樓價變動通常會跟隨經濟和就業市場情況，因此經濟活動收縮對住宅市場的不利影響可能在今年稍後時間逐漸浮現。

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