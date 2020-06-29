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柏蔚山四房4645萬沽 呎價撲4.2萬
文章日期：2020年6月29日 18:54
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新盤市場聚焦即將開價的會德豐
（0020）
藍田KOKO HILLS之際，其他市區一手餘貨繼續具承接力。新世界
（0017）
旗下清水灣傲瀧昨日錄得成交後，同系已屆現樓的北角柏蔚山，今日亦錄大額成交，為2座31樓G室，屬實用1109方呎4房戶，成交價4645.9萬元、實呎41,893元。
柏蔚山所有一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘極少量四房單位及複式單位待售；項目2018年中開售至今累售598伙，佔可售單位近98%，套現逾151億元。
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