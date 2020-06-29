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屯門帝灣居開齋 兩房1208萬沽出
文章日期：2020年6月29日 16:35
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前長實
（1113）
高層要員周年茂旗下華業集團發展的屯門嘉和里山路帝灣居，日前首輪推售全數22個標準單位，據成交紀錄冊顯示，錄得首宗成交，以1208.5萬元售出大廈1樓C室，屬實用面積887方呎2房戶，屬屋苑入場戶型，折合實呎13625元。
帝灣居鄰近黃金海岸，提供22個分層單位，實用介乎887至1329方呎、屬2房1套至3房1套間隔；另5幢洋房，實用由3544至4403方呎，每幢洋房均配私人升降機。
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