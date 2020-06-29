近月豪宅市場錄得多宗成交，仲量聯行公佈的《住宅銷售報告》指，雖然經濟持續萎縮，但繼聖誕/新年以來的淡季後，受惠於量化寬鬆政策開始生效，香港豪宅市場已於上月重拾動力。

該行指，月內場錄得多宗矚目的一手豪宅成交，包括渣甸山皇第的一個單位以2.221億元售出，實呎達7.8萬元；而龍駒道緹山一幢洋房則以3.7億元售出，實呎71,873元。仲量聯行認為，樓市氣氛改善及交投回升，似乎與各國大力推行量化寬鬆政策，以及大中華區新冠病毒疫情趨穩有關。該行數據亦顯示，自2009年環球金融危機以來，香港豪宅資本價格已上升139%，很大程度是因為其後多年來各國一直實施量化寬鬆政策。

仲量聯行香港資本市場部資深董事莫凱傑表示，發展商依然看好本港高級住宅市場前景，因目前市道向好，未來仍有望再添動力，短期內即將面世的豪宅新盤，包括東半山Central Peak及中半山波老道21號等。土地市場方面，大昌集團（0088）以13.3億元投得鴨脷洲住宅官地，每方呎樓面地價15,097元，接近市場預期上限。該行大中華研究部主管黃志輝表示，按過去十年的經驗啟示，針對新冠病毒疫情而推行的貨幣政策將有助紓緩資產價值的下調壓力。儘管短期內風險有目共睹，但住宅物業作為一項投資資產，有望從市場需求增長中受惠。

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