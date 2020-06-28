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傲瀧花園戶5622萬沽 呎價2.4萬

文章日期：2020年6月28日 21:37

新盤市況活躍，新世界（0017）旗下清水灣傲瀧，今日沽出一伙花園複式戶；單位為E座G5室，實用面積2324方呎、屬4房間隔另連426方呎花園，成交價5622.8萬元、實呎24194元。傲瀧自2017年中開售至今累沽661伙，連同車位，共套現約200億元。
 

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