Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
傲瀧花園戶5622萬沽 呎價2.4萬
文章日期：2020年6月28日 21:37
Share
prev
next
新盤市況活躍，新世界
（0017）
旗下清水灣傲瀧，今日沽出一伙花園複式戶；單位為E座G5室，實用面積2324方呎、屬4房間隔另連426方呎花園，成交價5622.8萬元、實呎24194元。傲瀧自2017年中開售至今累沽661伙，連同車位，共套現約200億元。
相關新聞
SEA TO SKY首輪吸金近48億 最快周內次輪銷售
時代鄰里斥2.57億元收購上海科箭物業
林一鳴：中環海濱商業地王有流標風險
河內中產人口增加 刺激樓價 鐵路沿線地區 更受投資者青睞
Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店突結業
長實趙國雄：恢復通關可刺激內地客來港買樓
青衣邨未補價三房405萬沽 綠表新高
盛滙大角嘴舖放售 減價14%叫價1550萬
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款