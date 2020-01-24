Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
投資者斥728萬 購南里壹號一房收租
文章日期：2020年6月28日 16:40
Share
prev
next
港島區迷你戶受投資者追捧，美聯首席高級營業經理林懋霖指，西區南里壹號中層3室，實用268方呎，為一房間格，以728萬元售出，實呎27164元；他表示，由於物業鄰近港鐵香港大學站入口，交通方便，故物業受上班族垂青，新買家為長線投資客，擬購入物業作收租用。原業主2014年9月以約576.2萬元購入單位，現帳面獲利約151.8萬元或26%。
相關新聞
SEA TO SKY首輪吸金近48億 最快周內次輪銷售
Sea to Sky首批近售罄 沽456伙 長實乘勢加推238伙 折實均價16599元
海翩匯3房戶減價逾「2球」 1266萬元易手
駿嶺薈推VR睇樓 20號洋房將招標
河內中產人口增加 刺激樓價 鐵路沿線地區 更受投資者青睞
Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店突結業
青衣邨未補價三房405萬沽 綠表新高
盛滙大角嘴舖放售 減價14%叫價1550萬
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款