港島區迷你戶受投資者追捧，美聯首席高級營業經理林懋霖指，西區南里壹號中層3室，實用268方呎，為一房間格，以728萬元售出，實呎27164元；他表示，由於物業鄰近港鐵香港大學站入口，交通方便，故物業受上班族垂青，新買家為長線投資客，擬購入物業作收租用。原業主2014年9月以約576.2萬元購入單位，現帳面獲利約151.8萬元或26%。