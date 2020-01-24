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SEA TO SKY首輪吸金近48億 最快周內次輪銷售
文章日期：2020年6月28日 15:33
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長實
（1113）
旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY銷情理想，集團執行董事趙國雄指，項目周六晚已原價加推238伙，包括80伙兩房、148伙三房及10伙四房戶，以定價計市值約33.7億元，折實平均呎價16,599元，而因應市場需求，集團正研究視像銷售安排，稍後可能安排內地客視像揀樓。
長實地產投資董事郭子威表示，項目最快周內進行次輪銷售，有機會再加推單位。他補充，該盤昨日首輪售出456伙，佔可售單位近99%，套現約47.65億元，當中有逾250伙樓價超過1000萬元。
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