西營盤縉城峰6月暫錄約2宗二手成交，新近錄得一宗劈價成交。利嘉閣分行經理何詠詩透露，縉城峰2座中層E室，屬實用面積459方呎2房間隔，原業主本月叫價1300萬元，近日累減220萬元或約17%，以1080萬元交吉沽出、實呎23529元，但仍屬市價；原業主2010年2月以832.2萬元購入單位，持貨10年，現帳面獲利247.8萬元，物業期內升值30%。