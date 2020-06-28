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縉城峰兩房劈價逾「兩球」後 1080萬易手

文章日期：2020年6月28日 13:57

西營盤縉城峰6月暫錄約2宗二手成交，新近錄得一宗劈價成交。利嘉閣分行經理何詠詩透露，縉城峰2座中層E室，屬實用面積459方呎2房間隔，原業主本月叫價1300萬元，近日累減220萬元或約17%，以1080萬元交吉沽出、實呎23529元，但仍屬市價；原業主2010年2月以832.2萬元購入單位，持貨10年，現帳面獲利247.8萬元，物業期內升值30%。
 

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