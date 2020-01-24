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MOUNT NICHOLSON今年開齋 分層戶5.3億售呎價11.6萬

文章日期：2020年6月26日 18:24

山頂超級豪宅再錄成交，由九倉（0004）、南豐等發展、呎價曾高見15萬元、並創亞洲分層住宅呎價新高的山頂MOUNT NICHOLSON，新錄今年首宗成交；最新以招標形式沽出一伙分層戶，據成交紀錄冊顯示，單位為10樓D室，實用4596方呎，採4套房間隔，設私人升降機大堂，連186方呎露台，以約5.33億元沽出，折合實呎為11.6萬元。
 

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