樓價走勢回升，反映本港大型屋苑樓價走勢的中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報184.96點，創41周新高、即為近10個月以來高位。與同時，CCL其餘三大整體指數同樣齊上，中原城市領先指數CCL最新報181.12點，創30周、即7個半月以來的新高，按周升0.21%。中原高級聯席董事黃良昇估計，未來樓價反覆上升，CCL繼續以190點為目標，現時相差約半成。

中原最新數據顯示，中原城市領先指數CCL報181.12點，按周升0.21%，2周累升1.39%；CCL Mass報184.96點，按周升0.13%，2周累升1.50%；CCL(中小型單位)報182.33點，按周升0.13%，2周累升1.38%，創38周即9個半月新高；CCL(大型單位)報174.73點，按周升0.65%，2周累升1.41%，創17周新高，四大整體均齊升2周。

至於分區指數方面， 港島CCL Mass報191.95點，按周升2.00%，連升2周共3.68%；新界東CCL Mass報194.66點，按周升0.50%，終止2周連跌。

不過，九龍CCL Mass報181.29點，按周跌0.79%，連升2周後回軟；新界西CCL_Mass報164.90點，按周跌0.92%。

值得留意時，上述數據主要反映6月1日至6月7日具體市況。至於6月23日立法會通過終止審議空置稅，以及將軍澳新盤日出康城8期Sea to Sky超額認購，對本地樓價的影響將會在2020年7月下旬公佈的CCL才開始反映。

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