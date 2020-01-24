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SEA TO SKY將開售 慧安園三房微減1%以710萬沽
文章日期：2020年6月25日 16:15
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市場聚焦周6首輪開售462伙的將軍澳日出康城SEA TO SKY，美聯區域經理黃少明表示，利好將軍澳二手成交，區內老牌苑慧安園本月暫錄約5宗成交，平均實呎約1.53萬元；屋苑最新成交為1座中低層B室，實用502方呎3房間隔，原業主最初叫價718萬，後調價至710萬元易手，即僅減價8萬元或1%，實呎14143元。原業主2011年1月以292萬元購入，是次轉手帳面獲利418萬元或1.4倍。
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