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長實趙國雄:粵港若通關 料SEA TO SKY吸引內地客

文章日期：2020年6月25日 15:47
趙國雄(中)、郭子威(左)。
趙國雄(中)、郭子威(左)。

過去6日市場估計累積收逾1.04萬入票、成今年新盤收票王的長實（1113）將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，長實執行董事趙國雄表示，SEA TO SKY將於明日下午3時，截止認購登記，近日已接獲部分內地代理查詢，加上廣東省料有機會提早通關，料稍後將有不少內地客來港買樓。
 
長實地產投資董事郭子威補充，SEA TO SKY為「世界盤」，認購登記人士來自九龍及港島東區，而入票人士中，擬認購海景三、四房單位的客源比例約佔55%。

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