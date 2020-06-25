新冠肺炎病毒疫情重創全球經濟和消費市道，令部分具知名度的國際品牌，亦要退出香港市場。著名內衣品牌Victoria's Secret，其設於銅鑼灣渣甸街的旗艦店，昨晚營業時間過後，職員在門外貼上通知，指商舖即日關閉，但表示顧客仍可透過網上購物業。

就記者在銅鑼灣現場所見，有買家欲前往商舖購物，惟商舖已經結業，失望而回，亦有買家在店外仔細閱讀有關通告後離場。此外，店內有員工清理現場及點算貨品，代理業界估計店方將於短期內遷出。

設於銅鑼灣核心地的Victoria's Secret，其旗艦店位於京華中心地庫、地下，以及1至4樓，總樓面達51,188方呎，品牌在2017年9月起租用，月租700萬元，呎租137元，租期原本長達10年、至2027年8月約滿。Victoria's Secret經過一年時間裝修，在2018年中正式開業，主力售賣女性內衣、香水及化妝產品等。

翻查資料，京華中心商舖過去10多年來租戶數度轉手，亦見證香港零售業興衰。相關舖位早年由連鎖品牌屈臣氏、大家樂、Giordano等租用。

2010年起，本港零售業轉旺，美國年輕服裝品牌FOREVER 21不惜高價搶租，以月租1134萬元租用此巨舖，較連鎖品牌等的租金550萬元高出逾一倍，並在2011年開業，但至2016年底，FOREVER 21決定不再續租，由Victoria's Secret接力承租，月租為700萬元，較FOREVER 21最後的租金1378萬元，低49%。