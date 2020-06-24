大嶼山以南䃟石灣33及34號物業「The Haven」，鄰近貝澳，近日以8500萬元透過公司轉讓形式放售。項目佔地約7027方呎，實用面積約4250方呎，意向實呎約2萬元，物業樓高3層，屬5套房連工人套房間隔，其中2樓全層為主人套房，可享貝澳海景，花園設有長約12米室外泳池，為同區罕有放盤物業，業主料項目約1個月後可取得入伙紙，成交亦將附帶兩張大嶼山道路禁區駕駛紙。

英籍業主Marcus Tancock為Body Shop前董事總經理，他表示自幼已經居港，並曾與鄧永鏘爵士聯合創立品牌中國會及上海灘，亦曾在港成立首家冰沙連鎖品牌MIX。至於The Haven 則早於2004年已透過公司轉讓形式購入該地盤，但因改建原址物業的過程及政府批文手續繁複，令項目至今才推出市場，但認為經過新冠肺炎疫情後，市民將更傾向遷居至郊外地區，而大嶼山交通較過往有明顯改善，加上新供應甚少，認為物業具投資價值。

至於牽頭代理該項目的第一太平戴維斯住宅投資及銷售部助理董事丘傳龍指，物業定價主要參考同區獨立屋苑WHITESANDS 及BOTANICA BAY的成交價及放售價，其中WHITESANDS 成交呎價已逾2. 2萬元水平。

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