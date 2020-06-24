三大港鐵商場疫市出招救亡 推1元菜式吸客
文章日期：2020年6月24日 17:31
政府進一步放寬限聚令，各大商場即出招吸客，港鐵（0066）旗下三大商場，包括九龍灣德福廣場、青衣城及將軍澳PopCorn，推出美食購物獎賞優惠，於6月29日推出「仲夏夜滋味」主題活動，三大商場之星級食肆將一連6個星期推出「HK$1至Hot招牌菜」，讓顧客以1元即可品嚐餐廳的馳名大熱菜式 (需堂食/個別食肆需消費)，參與食肆包括梅丘壽司美登利總本店 、樂天皇朝、Greyhound、Outback等。
此外，MTR Mobile App登記用戶於平日在商場晚市用膳除了1元餐飲優惠及購物禮券獎賞外，商場於周五、六及日更推出「週末購物優惠券獎賞」推廣活動，只需於任何兩間非食肆零售商戶消費滿指定金額，即獲高達200元港鐵商場購物優惠券。自6月29日至7月30日期間，逢周一至四（公眾假期除外）晚上6時後，於三大商場指定食肆消費每滿500元，即可享指定商場50元餐飲優惠券乙張；另於6月26日至7月26日期間，逢周五、六、日於三大港鐵商場內任何兩間非食肆零售商戶消費滿1,800元，即送200元港鐵商場購物優惠券，包括100元時裝及美容類別優惠券及100元鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別優惠券。
其他報道：
【有片：樓市VAR】Bizhouse居住工作共融 317呎月租1.9萬入場
按揭計算機