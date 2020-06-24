港區國安法惹來爭議是極其自然的事，最新爭論焦點之一是授權特首指定若干法官專責處理相關案件，有法律界人士指這會破壞香港的司法獨立，以及擔心會以政治原則來選擇法官。筆者法律常識粗淺，不敢評論誰對誰錯，但就認為從邏輯分析，反對特首有權指定法官，便即認同法官也是人，在判案時也可能有政治傾向，否則若是認為所有現在法官都是百分百公正，不要說是否由特首選擇，就算係任何人選擇，甚至抽籤也成，都不會影響最終判決，情形就如一個箱內所有橙都是好的而沒有任何爛橙，則任何人從箱中抽橙出來，都必定是好的橙而不用擔心。

事實上，近期不少判案，不時會有法官被批偏黃或是偏藍而影響了裁決，當然法律界或相關公會總是說沒有這回事，但似乎巿民大眾未必這樣想。

上述港區國安法選擇法官的爭論，令筆者想起其實投資物業也是一樣，不能假定樓巿升便一定買樓會賺錢，最近看到戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳以「疫亂情迷下的房地產市場」發表分析，他就說2020年台灣房市如「春花夢露」，而林志玲雖然年紀比較大，但還是嫁掉了，這就像房地產的蛋黃區(指核心好區)，如果地段好，就算年紀大還是可以嫁得掉，「如花」雖然比較年輕，但因為地處較差的蛋白地段(非優質地區)，未必就能順利嫁掉。

陸振球

明報投資及地產版主編