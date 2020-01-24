新盤市場聚焦長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY之際，由長實前高層周年茂掌舵的華業控股發展，旗下的屯門嘉和里山路現樓新盤帝灣居，本周日(28日)起全盤27伙發售，其中22伙設有價單，「60天期」供款有4%優惠，「90天期」供款有2%優惠，「120天期」供款則以原價發售。扣除最大的4%折扣後，帝灣居22伙折實平均實呎14486元，入場單位為1樓B室，實用894方呎，折實價約1152萬元，折實實呎12888元；最貴單位為6樓B室，實用1329方呎，折實價約2511萬元，折實實呎18898元。

周日「曬冷」全盤27伙推售 22伙設價單

若與上月永泰同區樓花盤OMA by the Sea、首批折實平均實呎12,548元比較，是次帝灣居高近兩成。帝灣居總共有27伙，提供22個分層單位，實用介乎887至1329方呎、屬2房1套至3房1套間隔；另5幢洋房，實用由3544至4403方呎，每幢洋房均配私人升降機。華業控股集團經理、周年茂兒子周統育表示，帝灣居分層單位將於本周日（28日）早上10時至下午5時以先到先得形式開售，而洋房則會以招標形式發售。他續指，項目主打同區換樓客，而分層單位的價錢參考同區新樓盤，至於洋房則未有參考價錢。

2房1套折實1152萬入場

項目今日開放5樓C及D室的現樓示範單位予傳媒參觀，5樓C室實用916方呎，屬2房1套間隔；5樓D室實用1329方呎，屬3房1套間隔。帝灣居早於2018年9月取得入伙紙，亦已於早前取得滿意紙。分層單位每呎管理費5.9元，而洋房每呎管理費約5.5元。

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