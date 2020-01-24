CAPTION 港鐵引入一系列商場智能管理系統及機械人，幫助前線及後勤人員更有效管理商場各個細節，其中「康仔」協助處理顧客服務、巡邏、清潔等，另「城仔」將在兒童遊樂區講故事。(甘潔瑩攝)

早前因疫情而招租放緩的港鐵（0066）將軍澳日出康城商場THE LOHAS，港鐵物業總監鄧智輝表示，商場目前已預租約七成，符合預期，並計劃分階段投入服務，首階段營業為8月份，將優先開放民生服務設施，包括超級市場、餐飲、家品店、醫療診所等以照顧居民的日常需要，涉及7萬至8萬方呎，佔整個商場48萬方呎的約15%，而溜冰場、戲院等設施則會留到今年底才開幕。

據悉，佔地逾2萬呎的大型超市為Fresh，設有多個特色主題區域，提供濕貨為主，另亦有不少特色餐飲。另港鐵亦透露，康城商場將會引入日本室內主題樂園DOCODOCO，據悉，DOCODOCO為數碼遊樂場。

鄧透露，THE LOHAS會重視顧客的體驗，在商場內設有運動區，鼓勵市民多做運動。另港鐵引入一系列商場智能管理系統及機械人，幫助前線及後勤人員更有效管理商場各個細節，其中「康仔」協助處理顧客服務、巡邏、清潔等，另「城仔」將在兒童遊樂區講故事等。

受疫情影響，港鐵在今年2至4月，為全線車站及旗下商場為中小型租戶提供租金減半，鄧智輝指，5及6月則視乎租戶情況、業務性質及規模，訂定具體的租金援助方案，為租戶提供支援。他透露，港鐵商場空置率不高，但承認今年有租戶續租時，縮短續租年期。

港鐵物業發展項目招標方面，鄧智輝透露，今年第三季將推出將軍澳日出康城第13期，此期位於現時康城站公共運輸交匯處，涉2550伙，為日出康城內最具規模的一期；另南區黃竹坑站第5及6期發展項目，涉約1800伙，計劃在明年初推出招標。

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