市場焦點新盤、長實（1113）旗下將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，今日正式公布首輪銷售安排，敲定本周六(27曰)開售462伙，包括201個2房單位、246個3房單位、15個4房單位，定價計總市值60億元。SEA TO SKY是次首輪開售涉及的單位數量，是繼2019年8月會德豐（0020）發展的將軍澳日出康城9A期MARINI，首輪開售500伙後、10個月來首輪推出最多單位的新盤。

長實執行董事趙國雄表示，若項目開售後銷情理想，會再考慮加推及加價。趙續指，他不擔心香港會出現第2波新冠疫情，亦認為港區國安法會使香港前景更明朗，料下半年的樓市會有5至7%的升幅，而集團會在今年第3季尾或第4季頭，推出沙田九肚山麗坪路項目。

長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY將在本周六進行首輪銷售，並在星期五下午3時截票。

扣除最高20%及22%直減折扣後，首輪銷售單位的折實平均呎價為16275元，最貴單位呎價為18375元。其中價錢最平的2房單位為1座5樓G室，折實價642.8萬元、折實呎價13648元；最平的3房單位為1座5樓D室，折實價1027萬元、折實呎價14528；最平的4房單位1座16樓A室，折實價1769萬、折實呎價16428元。

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