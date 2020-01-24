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綠悠雅苑兩房未補價693萬沽 實呎1.3萬創新高
文章日期：2020年6月23日 15:02
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新一期綠置居推出，帶動公營房屋交投氣氛，其中全港首個「置安心」屋苑青衣綠悠雅苑，新近有2房戶，於未補地價市場以每實呎近1.3萬元易手，呎價創屋苑同類新高。市場消息指，上述綠悠雅苑3座高層G室，實用535方呎，原業主上月叫價698萬元、於未補地價市場放盤，經議價後，新近以693萬元獲白居二買家承接，實呎12953元，呎價創屋苑未補地價市場新高。
資料顯示，原業主2013年以約359.7萬元購入(未補地價)，持貨至今7年帳面獲利333.3萬元，物業期內升值約93%。
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