去年至今，本港先後經歷中美貿易戰、社會運動、新冠肺炎疫情肆虐全球等因素衝擊，但本港樓市表現仍然於逆市展現極強抗跌力；美聯住宅部行政總裁布少明估計，儘管下半年困擾樓市的利淡因素猶在，但在剛需強、息口低、資金多、供應少等條件下，預期下半年新盤情將「大反攻」並收復失地，料重上逾萬伙；二手料同步受惠，當中逾600萬至1,000萬元物業類別，料持續受惠放寬按揭保險成數，而豪宅亦有望跑贏大市。

值得留意的是，下半年有不少項目的3年額外印花稅SSD鬆綁，但目前用家主導市場，預期於短時間內沽貨不多，並維持全年樓價升5%的預測。布認為，港樓「底子厚」，有充足抵抗力抗衝利淡因素的衝擊。

二手方面，美聯綜合土地註冊處資料，今年上半年截至6月17日止，二手住宅註冊量共錄約20,428宗，雖然未及去年上半年23,644宗，但是已超越去年下半年的17,634宗約15.8%；同期二手註冊金額亦錄得約1,583億元，亦已高出去年下半年的1,415億元約11.9%，屬量額齊升。

布續指，新盤的推盤步伐受到疫情影響，拖累上半年新盤銷售表現，一手出現量額齊跌，今年上半年截至6月17日止，新盤銷售量錄約的5,895伙，較去年下半年的7,093伙跌約16.9%；期內銷售額則錄約650億元，跌幅約16.2%。不過，近期有大型新盤登場，今年上半年新盤銷售量有望挑戰7,000伙，直迫去年下半年7,093伙。

美聯董事張子存表示，疫情影響之下，發展商傾向銷售貨尾，貨尾單位佔全年新盤銷量的比例愈升愈高，由2017年僅佔全年新盤銷售量約18%，連升3年至今年上半年佔高達49%，換句話說，今年上半年售出的新盤之中，有接近一半為貨尾單位。